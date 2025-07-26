«Эффект домино»: В США в ужасе из-за скорого падения всего восточного фронта ВСУ

«Если Покровск падёт, весь восточный фронт может начать рушиться», — считает отставной офицер.
Дэвис прогнозирует, что в ближайшей перспективе положение украинских войск продолжит ухудшаться, приближаясь к точке, когда они потеряют возможность сдерживать наступление российской армии. По его оценкам, именно падение Покровска может стать событием, которое создаст эффект домино на всём восточном направлении.
Напомним, накануне появились сообщения, что российские подразделения зашли в Красноармейск. Официально это не подтверждалось. Пока что остаётся открытым вопрос: заходят ли в Покровск только российские ДРГ или же начался непосредственный штурм города?