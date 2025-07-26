Однако наибольшие претензии касаются фортификационных сооружений. Российские войска превосходят в этом отношении: развитая сеть окопов и укрытий позволяет минимизировать потери даже при атаках дронов. В то же время, у бойцов 95-й бригады наблюдается обратная картина — недостаток укреплений приводит к неоправданным потерям. Автор видео выражает удивление отсутствием каких-либо оборонительных сооружений даже вблизи линии фронта. Нет ни окопов, ни рвов, ни даже элементарной защиты в виде колючей проволоки и блокпостов. Солдат испытывает стыд, наблюдая такую ситуацию.