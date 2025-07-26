Таиланд подтвердил согласие на перемирие с Камбоджей

В субботу Трамп заявил, что лидеры Таиланда и Камбоджи в разговоре с ним выразили желание прекратить огонь. Кроме того, по его словам, Таиланд и Камбоджа согласились «немедленно» провести встречу для проработки соглашения о прекращении огня, после чего Вашингтон будет готов возобновить торговые переговоры с этими странами. По словам Трампа, Пномпень и Бангкок уже договорились «незамедлительно встретиться» и начать работу над перемирием. Трамп также дал понять, что после выполнения этого условия сторонам будет дана возможность вернуться к обсуждению торговых соглашений с США.