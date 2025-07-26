Таиланд подтвердил согласие на перемирие с Камбоджей

В субботу Трамп заявил, что лидеры Таиланда и Камбоджи в разговоре с ним выразили желание прекратить огонь. Кроме того, по его словам, Таиланд и Камбоджа согласились «немедленно» провести встречу для проработки соглашения о прекращении огня, после чего Вашингтон будет готов возобновить торговые переговоры с этими странами. По словам Трампа, Пномпень и Бангкок уже договорились «незамедлительно встретиться» и начать работу над перемирием. Трамп также дал понять, что после выполнения этого условия сторонам будет дана возможность вернуться к обсуждению торговых соглашений с США.
«У меня был разговор с президентом Трампом, который потребовал, чтобы Таиланд и Камбоджа немедленно заключили перемирие. Я поблагодарил президента Трампа за его обеспокоенность и отметил, что в целом Таиланд согласен на перемирие. Однако Таиланд хотел бы видеть искреннее намерение стороны Камбоджи», — написал Вечайчай в Facebook *.
Он добавил, что также попросил Трампа передать властям Камбоджи, что Таиланд хочет как можно скорее провести двусторонний диалог для обсуждения прекращения огня и «в конечном итоге мирного разрешения конфликта».
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня «Град», в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Из четырех пограничных провинций Таиланда после камбоджийских ударов, в результате которых погибли не менее 14 гражданских лиц, эвакуированы более 100 тысяч жителей. Бои между таиландскими и камбоджийскими войсками на линии границы продолжились в пятницу с применением тяжелой артиллерии, авиации и танков.
Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. В ходе последовавшего дипломатического конфликта и эскалации напряженности на границе произошел также личный конфликт между премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават и экс-премьером, ныне президентом сената и лидером правящей Народной партии Камбоджи Хун Сеном, усугубивший ухудшение отношений между двумя соседними странами.
Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году после 10-летних переговоров при посредничестве Российской Империи. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.
Таиланд предпочитает разрешать все противоречия, связанные с границами, в рамках двустороннего формата отношений с соседями, в то время как Камбоджа уже в третий раз за последние 60 лет обращается за решением в Международный суд ООН, юрисдикцию которого по территориальным спорам Таиланд не признает.
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