Великобритания и Австралия подписали соглашение по атомным подводным лодкам

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Великобритания и Австралия подписали двустороннее соглашение о партнерстве в области строительства и эксплуатации атомных подводных лодок, рассчитанное на 50 лет. Об этом говорится в сообщении Минобороны Соединенного Королевства, информирует ТАСС.