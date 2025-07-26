Великобритания и Австралия подписали соглашение по атомным подводным лодкам

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Великобритания и Австралия подписали двустороннее соглашение о партнерстве в области строительства и эксплуатации атомных подводных лодок, рассчитанное на 50 лет. Об этом говорится в сообщении Минобороны Соединенного Королевства, информирует ТАСС.
Подпись под документом поставили глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили и его австралийский коллега Ричард Марлз. Как отмечается в коммюнике, соглашение «обеспечит всестороннее сотрудничество в области проектирования, строительства, эксплуатации, технического обслуживания и вывода из эксплуатации подводных лодок класса SSN-AUKUS».
Договоренность основывается на трехстороннем партнерстве между правительствами Австралии, Великобритании и США (AUKUS).
Главной целью двустороннего соглашения называется поддержание «стабильности и безопасности в Евро-Атлантическом и Индо-Тихоокеанском регионах на десятилетия вперед с использованием оборонной сферы как двигателя экономического роста».
Как заявляли в Лондоне в преддверии подписания сделки, она должна создать новые экспортные возможности на уровне $27 млрд в ближайшие 25 лет. -0-