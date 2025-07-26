Великобритания лидирует в Европе по числу краж мобильных телефонов

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Великобритании число краж мобильных телефонов выше, чем в других европейских странах. Об этом сообщает The Times со ссылкой на отчет американской компании SquareTrade.
После анализа 12 европейских стран первой по данному показателю стала Великобритания, на которую пришлось 39% заявлений о краже мобильных телефонов.
SquareTrade подчеркивает, что число краж телефонов в Великобритании в 2025 году значительно выше, чем в 2021 году.
Первое место по количеству таких преступлений занимает Лондон. Так, на британскую столицу приходится почти половина зарегистрированных краж. На втором месте — Бирмингем.
Ранее полиция Уэльса и Англии сообщала, что количество краж на улицах подскочило на 50%, и в 2024 году было украдено 483 тыс. мобильных телефонов. -0-