В Киеве начался новый митинг против закона об ограничении прав НАБУ и САП

В Киеве проходит новый митинг против закона об ограничении прав НАБУ и САП, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету «Украинская правда».
«В столице снова собираются участники мирного протеста против закона № 12414, который ограничивает полномочия антикоррупционных структур», — говорится в публикации издания.
Во вторник Верховная рада одобрила законопроект, отменяющий независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Документ подписал Владимир Зеленский. Некоторые депутаты назвали его фактическим упразднением ключевых антикоррупционных ведомств страны.
С момента принятия закона по всей Украине продолжаются митинги. На фоне этого в четверг Зеленский направил в Верховную раду собственный законопроект о НАБУ и САП, в котором заявил о намерении якобы усилить их независимость.
Спикер Рады Руслан Стефанчук сообщил, что рассмотрение инициативы состоится 31 июля. Он добавил, что предложит принять документ сразу в первом и втором чтении, а затем направить на подпись Зеленскому.
Послы стран G7 выразили обеспокоенность в связи с начатым Службой безопасности Украины расследованием в отношении НАБУ.