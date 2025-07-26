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В Киеве начался новый митинг против закона об ограничении прав НАБУ и САП

Зеленский направил в Верховную раду собственный законопроект о НАБУ и САП.

Источник: Аргументы и факты

В Киеве проходит новый митинг против закона об ограничении прав НАБУ и САП, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету «Украинская правда».

«В столице снова собираются участники мирного протеста против закона № 12414, который ограничивает полномочия антикоррупционных структур», — говорится в публикации издания.

Во вторник Верховная рада одобрила законопроект, отменяющий независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Документ подписал Владимир Зеленский. Некоторые депутаты назвали его фактическим упразднением ключевых антикоррупционных ведомств страны.

С момента принятия закона по всей Украине продолжаются митинги. На фоне этого в четверг Зеленский направил в Верховную раду собственный законопроект о НАБУ и САП, в котором заявил о намерении якобы усилить их независимость.

Спикер Рады Руслан Стефанчук сообщил, что рассмотрение инициативы состоится 31 июля. Он добавил, что предложит принять документ сразу в первом и втором чтении, а затем направить на подпись Зеленскому.

Послы стран G7 выразили обеспокоенность в связи с начатым Службой безопасности Украины расследованием в отношении НАБУ.

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