ТАСС: ВСУ с приближением боев к Днепру переводят на запад штабы подразделений

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) с приближением линии боевого соприкосновения к Днепру переводит штабы подразделений на запад страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«Приближение к областному центру вынуждает командование подразделения переводить и штабы вооруженных формирований в западные регионы страны», — говорится в сообщении.
Источник также отмечает, что отдельная бригада территориальной обороны из Днепра была переименована в механизированную, что скажется на финансировании подразделения за счет городской администрации.
Ранее KP.RU сообщал, что российские военнослужащие ликвидировали взвод отдельной механизированной бригады ВСУ в Днепропетровской области.