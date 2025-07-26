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ТАСС: ВСУ с приближением боев к Днепру переводят на запад штабы подразделений

Командование ВСУ переводит штабы в западные регионы Украины из-за приближения боевых действий к областному центру в Днепре.

Источник: Комсомольская правда

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) с приближением линии боевого соприкосновения к Днепру переводит штабы подразделений на запад страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Приближение к областному центру вынуждает командование подразделения переводить и штабы вооруженных формирований в западные регионы страны», — говорится в сообщении.

Источник также отмечает, что отдельная бригада территориальной обороны из Днепра была переименована в механизированную, что скажется на финансировании подразделения за счет городской администрации.

Ранее KP.RU сообщал, что российские военнослужащие ликвидировали взвод отдельной механизированной бригады ВСУ в Днепропетровской области.