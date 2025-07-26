Таиланд отправляет боевых слонов к границе с Камбоджей

Конфликт обострился после серии взаимных обстрелов у храма Та Моан Том, и теперь Таиланд, по данным местных СМИ, задействует обученных слонов для перевозки снаряжения и демонстрации силы. В провинции Сурин, известной как «слоновья столица» страны, были замечены группы животных, перемещающихся под охраной военных. Исторически здесь готовят дрессировщиков, многие из которых служат в армии.