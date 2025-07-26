В Армении запланировали демонтировать памятник героям ВОВ

Еще в феврале 2025 года он направил письмо руководству города по поводу мемориала. Там его заверили, что в повестке нет таких планов. Позже стало известно, что еще в июле 2023 года мэрия выделила четыре миллиона драмов на проектно-расчетные работы по демонтажу.