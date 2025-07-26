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Стало известно, с помощью какие систем НАТО следит за российскими истребителями

Альянс НАТО активно использует авиационные системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS) для мониторинга действий российских военных самолетов.

Альянс НАТО активно использует авиационные системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS) для мониторинга действий российских военных самолетов. Как сообщает Business Insider, эти комплексы, установленные на специализированных самолетах, позволяют отслеживать передвижения противника в воздухе, на земле и на воде.

По данным издания, накануне самолет Boeing E-3 Sentry в течение восьми часов вел наблюдение за Балтийским морем и Калининградской областью. Несмотря на возраст, эта платформа остается ключевым элементом разведывательной системы НАТО благодаря современному и засекреченному оборудованию.

Самолеты-разведчики Альянса регулярно появляются у границ России, где их фиксируют средства ПВО. Напоминаем, что в марте 2023 года у берегов Крыма потерпел крушение американский беспилотник MQ-9 Reaper, что вызвало дипломатический резонанс.

Активность НАТО в регионе продолжает оставаться высокоинтенсивной.

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