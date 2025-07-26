Израиль возобновит воздушную доставку гуманитарной помощи в Газу

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновит вечером 26 июля воздушную доставку гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-служба.
«Операция по воздушному сбросу гуманитарной помощи будет идти в координации с гуманитарными организациями и ЦАХАЛ, под руководством Управления по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях и ВВС Израиля», — говорится в заявлении.
В нем также сообщается, что принято решение об организации специальных гуманитарных коридоров для обеспечения безопасного передвижения конвоев ООН.