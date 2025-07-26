Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что так называемая «коалиция желающих» целенаправленно предпринимает шаги, способные привести к столкновению России и НАТО. Такое мнение он высказал, комментируя заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о предполагаемой готовности России к войне с альянсом к 2027 году.
«Коалиция желающих» маниакально «бьет в бубен большой войны». Вооруженные силы России находятся в состоянии высокой боевой готовности, однако ни на Польшу, ни на другие страны НАТО мы нападать не собираемся. Россия защищает свои границы и безопасность, не проявляя внешней агрессии, в отличие от альянса", — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По его словам, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон, как и другие западноевропейские политики, распространяют тезисы о «российской угрозе» для эскалации конфликта на Украине и срыва переговорного процесса, ранее начатого в Стамбуле.
Слуцкий добавил, что Киев и его западные союзники боятся мира, а новые провокации и антироссийские мифы используются как инструмент, позволяющий игнорировать коррупцию и неонацистские проявления на Украине с целью сохранения влияния в регионе.
Он также отметил, что попытки сорвать мирные переговоры Россия поднимет на заседании Совета Безопасности ООН. По словам парламентария, тогда с «многих западных псевдомиротворцев будут сорваны маски».
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что угроза третьей мировой войны становится все более реальной.