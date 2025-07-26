Слуцкий: «коалиция желающих» маниакально хочет эскалации между РФ и НАТО

«Коалиция желающих» маниакально «бьет в бубен большой войны». Вооруженные силы России находятся в состоянии высокой боевой готовности, однако ни на Польшу, ни на другие страны НАТО мы нападать не собираемся. Россия защищает свои границы и безопасность, не проявляя внешней агрессии, в отличие от альянса", — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.