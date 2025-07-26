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Китай жестко ответил на обвинения США в поставках компонентов для российских БПЛА

В ООН вновь разгорелась дипломатическая перепалка между Китаем и США по вопросу поставок компонентов для российских беспилотников.

В ООН вновь разгорелась дипломатическая перепалка между Китаем и США по вопросу поставок компонентов для российских беспилотников. Как сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале, китайская сторона жестко парировала очередные обвинения американских дипломатов.

«Американцы в последнее время последовательно вменяют китайцам в вину поставки России компонентов для дронов. Китай всегда жестко отвечает», — отметил Полянский.

Российский дипломат подчеркнул, что подобные споры между двумя странами стали уже регулярными.

Ранее сообщалось, что в США задумали активно внедрить ИИ в государственное управление.

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