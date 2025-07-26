Охваченная лесными пожарами Греция запросила поддержку у ЕС

Пожары также были зафиксированы в субботу ранее на острове Кифира в Эгейском море, в префектуре Мессиния на юге Пелопоннеса, в центральной части острова Эвия, в районе Темения в префектуре Ханья на Крите, а позже — в районе Молаус в Лаконии на юго-востоке Греции.