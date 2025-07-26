Охваченная лесными пожарами Греция запросила поддержку у ЕС

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В субботу Греция обратилась за помощью к Механизму гражданской защиты Европейского союза для борьбы с многочисленными лесными пожарами, охватившими страну, сообщает Синьхуа со ссылкой на местный телеканал Mega Channel.
Запрос включает шесть самолетов-водосбросов для тушения пяти-шести крупных очагов возгорания, одновременно действующих в разных регионах восточного Средиземноморья. По данным Mega Channel, механизм ЕС уже одобрил запрос.
Наибольшее беспокойство вызывает пожар, вспыхнувший в субботу днем возле деревни Крионери к северу от Афин, у подножия горы Парнита. Для его тушения было направлено 145 пожарных, 44 единицы техники, множество добровольцев и муниципальные автоцистерны с водой. По информации греческого издания To Vima, до наступления темноты в операции участвовали не менее 17 воздушных судов.
Пожары также были зафиксированы в субботу ранее на острове Кифира в Эгейском море, в префектуре Мессиния на юге Пелопоннеса, в центральной части острова Эвия, в районе Темения в префектуре Ханья на Крите, а позже — в районе Молаус в Лаконии на юго-востоке Греции.
По словам властей, к вечеру пожар к северу от Афин выглядел особенно угрожающим. Этот район уже сталкивался с крупными лесными пожарами, последний из которых произошёл в августе 2021 года. -0-