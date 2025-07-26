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Сербия заявила о большом желании вступить в ЕС

Сербия готова стать полноправным членом Евросоюза, при этом альтернативы евроинтеграции в республике не видят.

Сербия готова стать полноправным членом Евросоюза, при этом альтернативы евроинтеграции в республике не видят. Об этом заявил глава МИД страны Марко Джурич.

«Джурич заявил, что Сербия не желает альтернативы европейской интеграции, но желает равноправного участия и равноправного голоса внутри ЕС. Министр Джурич также сказал, что важно, чтобы регион показал ЕС и международному сообществу, что в состоянии говорить об общих вызовах, экономических возможностях, как и о сотрудничестве в области внешней политики и политики безопасности», — пояснили в пресс-службе сербского МИД.

В Стамбуле прошла встреча «Балканской мирной платформы». Она состоялась под эгидой министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. В заседании участвовали главы МИД Албании, Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии, Сербии и Косово.

Джурич отметил, что балканские страны поддерживают Сербию в ее стремлении стать членом ЕС. Также, по его словам, данные государства смогут внести существенный вклад в развитие экономики и общества Евросоюза.

Ранее в Сербии заявили, что готовы поддержать санкции против России ради членства в Евросоюзе. Однако премьер страны Джуро Мацут сообщил, что не допустит ограничений против РФ, пока он находится на своем посту.

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