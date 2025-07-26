Сербия заявила о большом желании вступить в ЕС

«Джурич заявил, что Сербия не желает альтернативы европейской интеграции, но желает равноправного участия и равноправного голоса внутри ЕС. Министр Джурич также сказал, что важно, чтобы регион показал ЕС и международному сообществу, что в состоянии говорить об общих вызовах, экономических возможностях, как и о сотрудничестве в области внешней политики и политики безопасности», — пояснили в пресс-службе сербского МИД.