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Фидан: Эрдоган захотел ускорить организацию встречи Путина и Зеленского

Он не исключил, что Турция может проявить инициативу в этом вопросе.

Источник: Аргументы и факты

Турецкие власти стремятся ускорить процесс подготовки к возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского в Стамбуле.

Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, отметив, что президент Реджеп Тайип Эрдоган придаёт большое значение личной дипломатии и рассчитывает, что прямой диалог между лидерами поможет сдвинуть с мёртвой точки переговоры между делегациями.

По словам главы МИД, обсуждение места и условий саммита всё ещё продолжается, хотя обе стороны уже выразили заинтересованность в проведении встречи в Стамбуле. Турция выступает посредником и пытается сблизить позиции Москвы и Киева, несмотря на сохраняющиеся разногласия.

Фидан подчеркнул, что к возможному саммиту проявляет интерес и президент США Дональд Трамп, особенно в контексте договорённостей о прекращении огня. Он также допустил, что Анкара может предпринять дополнительные шаги по организации этой встречи, однако подчеркнул необходимость предварительных договорённостей между сторонами относительно её формата и содержания. При этом, по его словам, прежние разногласия по поводу участия лидеров в переговорах уже устранены.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил вероятность проведения трехсторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

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