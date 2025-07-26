Фидан: Эрдоган захотел ускорить организацию встречи Путина и Зеленского

Фидан подчеркнул, что к возможному саммиту проявляет интерес и президент США Дональд Трамп, особенно в контексте договорённостей о прекращении огня. Он также допустил, что Анкара может предпринять дополнительные шаги по организации этой встречи, однако подчеркнул необходимость предварительных договорённостей между сторонами относительно её формата и содержания. При этом, по его словам, прежние разногласия по поводу участия лидеров в переговорах уже устранены.