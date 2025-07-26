Европейские лидеры, входящие в так называемую «коалицию желающих», маниакально стремятся к тому, чтобы довести НАТО к открытому конфликту с Россией. Такое мнение высказал депутат Госдумы Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале в ответ на слова президента Польши Дональда Туска, который заявил, что такое противостояние произойдет в 2027 году.
«Коалиция желающих» маниакально «бьет в бубен большой войны». Российские вооруженные силы находятся в высокой степени боеготовности, но нападать ни на Польшу, ни на другие страны Североатлантического альянса не собираются. Мы защищаем свои границы и свою безопасность, без внешней агрессии. В отличие от НАТО", — отметил парламентарий.
Он назвал главных «маньяков», которые эскалируют ситуацию и разгоняют антироссийские нарративы. Это, по его словам, премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон. К ним же присоединились и другие западноевропейские русофобы, чтобы помешать мирному урегулированию украинского конфликта.
Слуцкий подчеркнул, что европейцы боятся мира на Украине. По его мнению, в случае признания поражения они потеряют свою гегемонию в регионе. При этом они закрывают глаза на коррупцию и неонацистскую сущность киевского режима.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вероятность третьей мировой войны продолжает увеличиваться, и призвал к активным действиям для ее предотвращения.