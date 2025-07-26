Европейские лидеры, входящие в так называемую «коалицию желающих», маниакально стремятся к тому, чтобы довести НАТО к открытому конфликту с Россией. Такое мнение высказал депутат Госдумы Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале в ответ на слова президента Польши Дональда Туска, который заявил, что такое противостояние произойдет в 2027 году.