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Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в северной части Молуккского моря

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в северной части Молуккского моря в западной части Тихого океана в пятницу в 21:30:01 по Гринвичу. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ).

Эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 1,98 градуса северной широты и 126,87 градуса восточной долготы. Очаг залегал на глубине 131,4 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась. -0-