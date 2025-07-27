26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в северной части Молуккского моря в западной части Тихого океана в пятницу в 21:30:01 по Гринвичу. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ).
Эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 1,98 градуса северной широты и 126,87 градуса восточной долготы. Очаг залегал на глубине 131,4 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась. -0-