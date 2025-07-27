26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в северной части Молуккского моря в западной части Тихого океана в пятницу в 21:30:01 по Гринвичу. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ).