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В Киеве проходит очередной митинг из-за гонений на НАБУ и САП

Судя по опубликованным фото, на митинг собрались более ста человек. Об акциях в других городах не сообщалось.

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятый день подряд в Киеве жители устроили акцию протеста из-за закона, подписанного Владимиром Зеленским, который фактически ликвидирует независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Судя по опубликованным фото, на митинг собрались более ста человек. Об акциях в других городах не сообщалось.

«Последует продолжение». Почему дело с НАБУ и САП называют стратегическим поражением Зеленского.

Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и САП, однако они сохраняли независимость. 22 июля Верховная рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Вечером того же дня около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, потребовав в том числе отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Несмотря на это, Зеленский подписал закон, он вступил в силу 23 июля. Это привело к протестам — во многих городах Украины все эти дни проходили митинги. В день вступления закона в силу в центре Киева собрались более 9 тыс. митингующих. -0-