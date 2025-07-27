Путин поздравил моряков с днем ВМФ

«Поздравляю всех российских военных моряков с Днем Военно-морского флота. Сегодня мы чествуем все поколения отважных, преданных долгу и родине матросов и офицеров. Вспоминаем всех, кто в разные годы и эпохи созидал славу и мощь российского флота, кто в ратных свершениях и триумфах каждодневным упорным трудом и блестящими научными достижениями утвердил Россию как великую морскую державу», — сказал Путин в видеообращении по случаю Дня ВМФ.