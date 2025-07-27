Путин поздравил моряков с днем ВМФ

«Поздравляю всех российских военных моряков с Днем Военно-морского флота. Сегодня мы чествуем все поколения отважных, преданных долгу и родине матросов и офицеров. Вспоминаем всех, кто в разные годы и эпохи созидал славу и мощь российского флота, кто в ратных свершениях и триумфах каждодневным упорным трудом и блестящими научными достижениями утвердил Россию как великую морскую державу», — сказал Путин в видеообращении по случаю Дня ВМФ.
Президент отметил, что со времен Петра I флот был и остается достоянием и гордостью России, а представители военно-морского сословия заслуженно пользуются особым почетом и искренним уважением народа РФ.
«Давно известно, что флотские — всегда за родину и честь. Ваши сила духа и храбрость, знания и честность, прямота и братство воспитаны в условиях опасной, суровой морской службы, ее особой культуры, главный смысл которой — искренняя, сердечная, незыблемая любовь к отчизне. Все это передается из поколения в поколение», — сказал Путин.