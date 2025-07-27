Глава Пентагона устроил «охоту на стукачей» с помощью детектора лжи

Глава Пентагона Пит Хегсет был вынужден прекратить проверки своих подчиненных на детекторе лжи после вмешательства Белого дома. Как сообщает Washington Post со ссылкой на источники, министр обороны пытался таким образом выявить сотрудников, передающих секретную информацию СМИ.