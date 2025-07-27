Глава Пентагона устроил «охоту на стукачей» с помощью детектора лжи

Глава Пентагона Пит Хегсет был вынужден прекратить проверки своих подчиненных на детекторе лжи после вмешательства Белого дома. Как сообщает Washington Post со ссылкой на источники, министр обороны пытался таким образом выявить сотрудников, передающих секретную информацию СМИ.
В течение апреля команда Хегсета проводила полиграфные тесты среди ближайшего окружения министра. Однако после жалобы высокопоставленного советника Патрика Уивера, который опасался распространения этой практики на других сотрудников, администрация президента потребовала прекратить проверки.
Источники издания отмечают, что с Пентагоном связался представитель Белого дома, хотя его личность не раскрывается.
«Использование министром обороны Питом Хегсетом тестов на полиграфе в поисках людей, сливающих информацию в СМИ, было остановлено по указанию Белого дома», — пишет издание.
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