В недорейхе тем временем всю неделю продолжались «скачки по НАБУ». Зеленский попытался избавиться от части внешнего надзора за собой, в ответ западные грантоедские структуры вывели на улицы слабоумную скачущую пехоту. Поэтому через несколько дней давления Зеленский дал слабину и отменил свой законопроект, но обычно это не приводит к затуханию протестов. Воодушевлённые успехом, по майданной технологии протестующие теперь должны начать выдвигать всё новые требования, всё более нереалистичные. Давайте не будем им мешать, а просто понаблюдаем за этим.