«Глаза в небе»: СМИ раскрыли, как НАТО наблюдает за Россией

Издание описало один из восьмичасовых вылетов самолёта Boeing E-3 Sentry с разведывательным комплексом на борту, который проводился над Восточной Европой. В ходе полёта на панелях управления самолёта постоянно отображались символы в форме треугольников и U-образные знаки, каждый из которых указывал на присутствие корабля, истребителя или другой военной единицы в акватории Балтийского моря и в районе Калининграда.