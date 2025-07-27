Издание описало один из восьмичасовых вылетов самолёта Boeing E-3 Sentry с разведывательным комплексом на борту, который проводился над Восточной Европой. В ходе полёта на панелях управления самолёта постоянно отображались символы в форме треугольников и U-образные знаки, каждый из которых указывал на присутствие корабля, истребителя или другой военной единицы в акватории Балтийского моря и в районе Калининграда.
По словам военнослужащего из Нидерландов, самолёты AWACS способны выполнять задачи, недоступные для стационарных наземных разведывательных средств. Наблюдение ведётся с высоты около 30 тысяч футов (приблизительно 9,1 км), а полученные данные с помощью цифровых карт оперативно передаются другим подразделениям сил НАТО в воздухе, на море и на суше.
AWACS расшифровывается как Airborne Warning and Control System — авиационный комплекс радиообнаружения и наведения. Эта электронная система разведки и управления, устанавливаемая на самолётах и вертолётах, предназначена для обнаружения и опознавания воздушных и надводных целей, наведения на них своих самолётов, а также для управления боевыми действиями экипажей тактической авиации.
Ранее Life.ru писал, что НАТО хочет военным способом нарушить целостность России. Об этом, по словам помощника президента РФ Николая Патрушева, свидетельствуют угрозы в адрес Калининградской области.