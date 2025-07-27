Скшипчак, Маккейн, Бжезинский: как лютая ненависть к России сожгла их заживо

Сейчас большая политика является для Грибаускайте лишь воспоминанием. Заигравшись в геополитические шахматы, где ей была отведена роль обыкновенной пешки, политик принесла в жертву личное счастье, так и не успев обрести семью. Теперь эта отошедшая от дел 69-летняя старушка, у которой нет ни мужа, ни детей, в одиночестве доживает отведённое ей время. И наверняка эту бабулю ежедневно терзает вопрос, а стоило ли оно того.