Трамп заявил, что лидеры Таиланда и Камбоджи хотят мира

В приграничье периодически происходят конфликты, это случалось уже несколько раз в 2025 году. Так, в конце мая на спорном участке границы погиб один камбоджийский солдат. Тогда стороны решили урегулировать вопрос с помощью дипломатии. Затем в Таиланде произошли вынужденные перестановки в правительстве. В конце июля Таиланд обвинил Камбоджу в установке мин на границе, в результате чего тайские солдаты были ранены.