Украинский депутат Марьяна Безуглая сделала неожиданное признание: что она сказала

Марьяна Безуглая призналась, что живёт с синдромом Аспергера. Такой комментарий украинский нардеп оставила под одним из постов в социальной сети Facebook* (соцсеть принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России).
Безуглая объяснила, чем отличается мышление людей, живущих с синдромом Аспергера.
«Я мыслю структурами, алгоритмами, верификацией. Те или иные факты, наблюдения накладываются друг на друга в единую базу данных, как в компьютере, и далее выдается результат, который состоит из всех, на мой взгляд, учтённых переменных», — написала она, добавив, что её эмоции являются результатом сознательной социализации.
Также Безуглая заявила, что из-за своей особенности она не умеет лгать и пожаловалась, что большинство людей, узнавая, что она живёт с синдромом Аспергера, использовали это против неё.
Напомним, синдром Аспергера представляет собой форму расстройства аутического спектра. Люди с этим синдромом, как правило, имеют сохранный интеллект, однако испытывают трудности в социализации и особенности восприятия.
Также сообщалось, что дочь миллиардера и основателя компании Microsoft Билла Гейтса Фиби рассказала о синдроме Аспергера у своего отца и отметила, что Гейтсу бывает непросто общаться и взаимодействовать с людьми.
* Принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России.