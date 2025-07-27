Украинский депутат Марьяна Безуглая сделала неожиданное признание: что она сказала

«Я мыслю структурами, алгоритмами, верификацией. Те или иные факты, наблюдения накладываются друг на друга в единую базу данных, как в компьютере, и далее выдается результат, который состоит из всех, на мой взгляд, учтённых переменных», — написала она, добавив, что её эмоции являются результатом сознательной социализации.