Путин заявил о наращивании мощи атомного подводного флота

Президент России Владимир Путин в своем обращении по случаю Дня ВМФ сообщил о значительном усилении морской составляющей стратегических ядерных сил страны. Глава государства подчеркнул, что группировка атомных подводных лодок продолжает последовательно наращивать свой боевой потенциал.
«В ее основе — группировка атомных подводных лодок, которая уверенно наращивает свой потенциал. Завершено строительство крейсера “Князь Пожарский”, на различных этапах создания две субмарины проекта “Борей-А” и шесть многоцелевых атомных подводных лодок проекта “Ясень-М”, — отметил президент.
Ранее боевой командир рассказал, как изменился характер боевых действий за три года.
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