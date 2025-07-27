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Путин заявил о наращивании мощи атомного подводного флота

Президент России Владимир Путин в своем обращении по случаю Дня ВМФ сообщил о значительном усилении морской составляющей стратегических ядерных сил страны.

Президент России Владимир Путин в своем обращении по случаю Дня ВМФ сообщил о значительном усилении морской составляющей стратегических ядерных сил страны. Глава государства подчеркнул, что группировка атомных подводных лодок продолжает последовательно наращивать свой боевой потенциал.

«В ее основе — группировка атомных подводных лодок, которая уверенно наращивает свой потенциал. Завершено строительство крейсера “Князь Пожарский”, на различных этапах создания две субмарины проекта “Борей-А” и шесть многоцелевых атомных подводных лодок проекта “Ясень-М”, — отметил президент.

Ранее боевой командир рассказал, как изменился характер боевых действий за три года.

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