Путин заявил о наращивании мощи атомного подводного флота

«В ее основе — группировка атомных подводных лодок, которая уверенно наращивает свой потенциал. Завершено строительство крейсера “Князь Пожарский”, на различных этапах создания две субмарины проекта “Борей-А” и шесть многоцелевых атомных подводных лодок проекта “Ясень-М”, — отметил президент.