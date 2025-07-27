Путин поблагодарил моряков за мужество в День ВМФ

Президент России Владимир Путин выступил с поздравлением моряков в День Военно-морского флота, который отмечается сегодня, 27 июля. Глава государства поблагодарил матросов и офицеров за их мужество и героизм.
«Уважаемые товарищи, поздравляю всех российских военных моряков с Днем Военно-морского флота. Сегодня мы чествуем все поколения отважных, преданных долгу и Родине матросов и офицеров. Вспоминаем всех, кто в разные годы и эпохи созидал славу и мощь российского флота, кто в ратных свершениях и триумфах, каждодневным упорным трудом и блестящими научными достижениями утвердил Россию как великую морскую державу», — отметил в своем видеообращении российский лидер.
Глава государства подчеркнул, что российский флот еще со времен Петра Великого является достоянием России. По словам президента, военные моряки во все эпохи пользовались и продолжают пользоваться уважением граждан нашей страны.
Путин особо отметил силу духу моряков, их воинское братство, любовь к отчизне. И добавил, что эти качества российских матросов и офицеров передаются из поколения в поколение. Президент привел статистику по награждению моряков орденами и медалями. Награды получили более 50 тысяч человек. 35 из них стали Героями России.
Владимир Путин в День ВМФ поблагодарил военных моряков за безупречную службу, пожелал успехов во имя процветания России. А также «здоровья и благополучия вашим семьям, женам, родителям, детям, которые любят вас, поддерживают и ждут».