По оценке депутата, не только украинское руководство, но и его западные союзники опасаются мирного сценария и сознательно препятствуют переговорам. Он также раскритиковал отношение западных стран к внутренней ситуации на Украине, упрекнув их в игнорировании коррупции и военных преступлений, происходящих на фоне конфликта.