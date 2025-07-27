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Слуцкий: западные русофобы пытаются сорвать переговоры в Стамбуле

По оценке депутата, не только украинское руководство, но и его западные союзники опасаются мирного сценария.

Источник: Аргументы и факты

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий обвинил западных лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Польши Дональда Туска, в сознательном обострении антироссийской риторики.

По его мнению, подобные действия подрывают попытки возобновить дипломатические усилия по урегулированию украинского конфликта, в частности в рамках формата «Стамбул-2».

Слуцкий полагает, что заявления о предполагаемой военной угрозе со стороны России, звучащие от руководителей стран Западной Европы, направлены не на обеспечение безопасности, а на поддержание конфронтации. Он отметил, что российская армия находится в состоянии боевой готовности, однако не планирует атаковать страны НАТО, подчеркивая, что действия Москвы носят исключительно оборонительный характер.

По оценке депутата, не только украинское руководство, но и его западные союзники опасаются мирного сценария и сознательно препятствуют переговорам. Он также раскритиковал отношение западных стран к внутренней ситуации на Украине, упрекнув их в игнорировании коррупции и военных преступлений, происходящих на фоне конфликта.

Слуцкий выразил поддержку инициативе России поднять вопрос о мирном урегулировании на заседании Совета Безопасности ООН, запрошенном на 31 июля. Он считает, что обсуждение деструктивных факторов, мешающих прямому диалогу между Москвой и Киевом, позволит прояснить позиции сторон и разоблачить тех, кто на деле препятствует дипломатическому решению.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что мирные переговоры и урегулирование украинского кризиса никогда не были в реальной повестке западных государств.

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