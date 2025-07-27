Путин поздравил российских матросов и офицеров с Днем Военно-Морского флота

Тем временем стало известно, что в Санкт-Петербурге торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня Военно-морского флота, 27 июля проводиться не будут. Отменены салют, главный военно-морской парад, а также прохождение колонн водных парусных, гребных и моторных судов и гидроциклов.