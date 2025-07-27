Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поздравил российских матросов и офицеров с Днем Военно-Морского флота

Российский президент записал видеообращение по случаю Дня Военно-Морского флота.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин поздравил военных моряков с профессиональным праздником — Днём Военно-Морского Флота. Видеообращение российского лидера опубликовано на официальном сайте Кремля.

Путин отметил, что флот был и остаётся достоянием и гордостью России со времён Петра Первого.

«Военно-морским силам принадлежит сегодня важнейшая роль в обеспечении обороны и безопасности России, в защите её законных интересов в Мировом океане», — сказал президент.

Он рассказал также о перспективах развития российского ВМФ.

«Ключевым качеством нашего обновлённого флота станет способность оперативно адаптироваться к любым изменениям стратегической обстановки, учитывать все актуальные тенденции и прогнозы», — подчеркнул Путин.

Также российский лидер указал на то, что военные моряки и морские пехотинцы служат примером доблестного выполнения воинского долга в ходе СВО.

«Мужество более чем 50 тысяч матросов и офицеров отмечено медалями и орденами, а 35 военных моряков удостоены звания Героя России», — отметил президент.

Напомним, военные моряки и офицеры всегда отмечают свой праздник в последнее воскресенье июля. Всё об истории и традициях Дня ВМФ здесь на KP.RU.

Тем временем стало известно, что в Санкт-Петербурге торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня Военно-морского флота, 27 июля проводиться не будут. Отменены салют, главный военно-морской парад, а также прохождение колонн водных парусных, гребных и моторных судов и гидроциклов.