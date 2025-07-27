Путин поздравил российских матросов и офицеров с Днем Военно-Морского флота

Президент РФ Владимир Путин поздравил военных моряков с профессиональным праздником — Днём Военно-Морского Флота. Видеообращение российского лидера опубликовано на официальном сайте Кремля.
Путин отметил, что флот был и остаётся достоянием и гордостью России со времён Петра Первого.
«Военно-морским силам принадлежит сегодня важнейшая роль в обеспечении обороны и безопасности России, в защите её законных интересов в Мировом океане», — сказал президент.
Он рассказал также о перспективах развития российского ВМФ.
«Ключевым качеством нашего обновлённого флота станет способность оперативно адаптироваться к любым изменениям стратегической обстановки, учитывать все актуальные тенденции и прогнозы», — подчеркнул Путин.
Также российский лидер указал на то, что военные моряки и морские пехотинцы служат примером доблестного выполнения воинского долга в ходе СВО.
«Мужество более чем 50 тысяч матросов и офицеров отмечено медалями и орденами, а 35 военных моряков удостоены звания Героя России», — отметил президент.
Напомним, военные моряки и офицеры всегда отмечают свой праздник в последнее воскресенье июля. Всё об истории и традициях Дня ВМФ здесь на KP.RU.
Тем временем стало известно, что в Санкт-Петербурге торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня Военно-морского флота, 27 июля проводиться не будут. Отменены салют, главный военно-морской парад, а также прохождение колонн водных парусных, гребных и моторных судов и гидроциклов.