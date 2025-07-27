В Турции заявили об ускорении встречи Путина и Зеленского

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предпринимает попытки для проведения встречи российского лидера Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского. Официальный Стамбул хочет ускорить это событие, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.
«Дискуссии относительно условий и места встречи лидеров продолжаются. Обе стороны — РФ и Украина — выразили желание встречи в Стамбуле, но продолжается переговорный процесс относительно времени и условий прибытия лидеров. Мы как переговорщики пытаемся сблизить позиции РФ и Украины, у которых есть разногласия по данному вопросу», — отметил дипломат.
Фидан также напомнил, что к данной встрече проявляет интерес и президент США Дональд Трамп. Однако, по его словам, американский лидер может принять участие в саммите лишь после достижения соглашения о прекращении огня. Глава МИД Турции подчеркнул, что Эрдоган стремиться к проведению встречу лидеров как можно скорее.
Он также считает, что только прямая встреча лидеров способна разрешить все существующие противоречия в переговорах делегаций. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что подготовить встречу такого уровня за 30 дней практически невозможно.
Ранее «Мк» писал, что Фидан сообщил о якобы достигнутой договорённости между Россией и Украиной относительно возможной личной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Как отметил дипломат, эта встреча может привести к формированию временного компромисса по украинскому кризису.