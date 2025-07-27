Вучич раскрыл необычное обещание Си Цзиньпина

Вучич поделился этой информацией с журналистами во время осмотра строительства автотрассы «Дунайский коридор» на востоке Сербии, которое ведёт китайская компания Shandong. Президент отметил, что хотя он не любит много просить, в ответ на предложение Си Цзиньпина он шутливо попросил о строительстве фабрики.