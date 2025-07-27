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Вучич раскрыл необычное обещание Си Цзиньпина

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что во время празднования 80-летия Победы над фашизмом в Москве председатель КНР Си Цзиньпин сделал ему необычное обещание.

Источник: Life.ru

По словам Вучича, Си Цзиньпин, впервые обратившись к нему по имени, заявил: «Назови, что хочешь, получишь всё, что просишь».

Вучич поделился этой информацией с журналистами во время осмотра строительства автотрассы «Дунайский коридор» на востоке Сербии, которое ведёт китайская компания Shandong. Президент отметил, что хотя он не любит много просить, в ответ на предложение Си Цзиньпина он шутливо попросил о строительстве фабрики.

Ранее Life.ru писал, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин сорвали шоу президента США Дональда Трампа в Пекине. Попытки американского лидера наткнулись на сдержанные и достойные реакции со стороны Москвы и Пекина.

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