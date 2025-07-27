Европейские страны придумали новые схемы для поставок вооружения Украине

Европейские страны разрабатывают различные финансовые механизмы для обеспечения Украины американским вооружением, включая зенитные ракетные комплексы Patriot. Как сообщает The Washington Post, среди рассматриваемых вариантов — передача оружия из национальных запасов с последующей компенсационной закупкой.
Германия уже внесла изменения в правила госдолга, чтобы увеличить военную помощь Киеву, а Норвегия изучает возможность использования нефтяных доходов для этих целей. Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил готовность как минимум шести стран — Дании, Швеции, Финляндии, Великобритании, Нидерландов и Канады — оказать финансовую поддержку, хотя конкретные механизмы еще обсуждаются.
Особое внимание уделяется поставкам ЗРК Patriot (стоимость батареи — $1 млрд, ракеты — $4 млн). Германия уже передала Украине три таких комплекса и ведет переговоры о дополнительных поставках, тогда как другие страны пока не готовы расставаться со своими системами ПВО.
Ранее сообщалось, что Эрдоган пытается ускорить встречу Путина и Зеленского.