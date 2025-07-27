WP сообщила о запрете главе Пентагона Хегсету использовать полиграф для поиска людей

Ранее, 23 июля, сообщалось, что некоторые чиновники Пентагона готовят письмо с требованием об отставке Хегсета. Он, по мнению чиновников, не учитывает мнения советников по разведке, безопасности и правовым вопросам и принимает решения самостоятельно. Помимо этого, министра критикуют за отмену «политики многообразия и инклюзивности», что стало причиной якобы роста случаев «расистских инцидентов».