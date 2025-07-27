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WP сообщила о запрете главе Пентагона Хегсету использовать полиграф для поиска людей

Белый дом США запретил министру обороны страны Питу Хегсету использовать полиграф для поиска людей, которые передают информацию в СМИ о Пентагоне. Об этом 26 июля сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

«Использование министром обороны Питом Хегсетом тестов на полиграфе для поиска людей, сливающих информацию в СМИ, было прекращено по указанию Белого дома», — сказано в публикации.

По данным издания, жалоба на Хегсета поступила от его советника, который поднял тревогу среди высокопоставленных чиновников о том, что он стал мишенью этого исследования.

Ранее, 23 июля, сообщалось, что некоторые чиновники Пентагона готовят письмо с требованием об отставке Хегсета. Он, по мнению чиновников, не учитывает мнения советников по разведке, безопасности и правовым вопросам и принимает решения самостоятельно. Помимо этого, министра критикуют за отмену «политики многообразия и инклюзивности», что стало причиной якобы роста случаев «расистских инцидентов».