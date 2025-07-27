Путин поздравил моряков с днем Военно-морского флота

В День Военно-морского флота, отмечаемый 27 июля, президент России Владимир Путин обратился с поздравлением к военнослужащим, поблагодарив их за преданность долгу, мужество и вклад в укрепление обороноспособности страны.
Глава государства отметил, что российский флот — это национальная гордость, история которого уходит корнями во времена Петра Великого. По его словам, моряки всегда пользовались уважением соотечественников, а их заслуги и доблесть продолжают вызывать признание и сегодня.
Президент подчеркнул преемственность поколений в Военно-морском флоте, акцентировав внимание на силе духа, сплочённости и патриотизме личного состава. Он также сообщил, что за особые заслуги государственными наградами отмечены более 50 тысяч военных моряков, из которых 35 удостоены звания Героя России.
В своём обращении Владимир Путин выразил благодарность всем служащим флота за самоотверженность и профессионализм, пожелав им новых достижений на благо страны, а также здоровья и благополучия их близким.
Ранее сообщалось, как силы Тихоокеанского флота (ТОФ) приняли участие в учениях, в ходе которых отразили атаку условных диверсантов на пункт базирования кораблей.