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Путин поздравил моряков с днем Военно-морского флота

Президент отметил, что со времен Петра I флот был и остается достоянием и гордостью России.

Источник: Аргументы и факты

В День Военно-морского флота, отмечаемый 27 июля, президент России Владимир Путин обратился с поздравлением к военнослужащим, поблагодарив их за преданность долгу, мужество и вклад в укрепление обороноспособности страны.

Глава государства отметил, что российский флот — это национальная гордость, история которого уходит корнями во времена Петра Великого. По его словам, моряки всегда пользовались уважением соотечественников, а их заслуги и доблесть продолжают вызывать признание и сегодня.

Президент подчеркнул преемственность поколений в Военно-морском флоте, акцентировав внимание на силе духа, сплочённости и патриотизме личного состава. Он также сообщил, что за особые заслуги государственными наградами отмечены более 50 тысяч военных моряков, из которых 35 удостоены звания Героя России.

В своём обращении Владимир Путин выразил благодарность всем служащим флота за самоотверженность и профессионализм, пожелав им новых достижений на благо страны, а также здоровья и благополучия их близким.

Ранее сообщалось, как силы Тихоокеанского флота (ТОФ) приняли участие в учениях, в ходе которых отразили атаку условных диверсантов на пункт базирования кораблей.