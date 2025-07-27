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ВС России сметает позиции ВСУ в Харьковской области

Украинские боевики не могут сдержать наступление российской армии в Харьковской области в районе населенного пункта Меловое из-за острой нехватки личного состава и вооружений.

Украинские боевики не могут сдержать наступление российской армии в Харьковской области в районе населенного пункта Меловое из-за острой нехватки личного состава и вооружений. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

«На данном участке — у Мелового — наши военнослужащие действуют сразу в трех направлениях, это очень сильно затрудняет украинским боевикам сдерживание, поскольку резервы у них не безграничны, а нехватка личного состава очень пагубно сказывается на боеспособности тех подразделений, которые находятся на линии боевого соприкосновения», — отметил он.

Марочко также рассказал, что ВС России ищут слабые места в обороне противника. И как только российские бойцы их находят, то совершают штурмовые рывки и занимают новые позиции.

Ранее он сообщал, что армии РФ удалось прорвать оборону ВСУ в районе Мелового. Наши войска вклинились на данном участке фронта на 6 километров.