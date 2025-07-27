ВС России сметает позиции ВСУ в Харьковской области

«На данном участке — у Мелового — наши военнослужащие действуют сразу в трех направлениях, это очень сильно затрудняет украинским боевикам сдерживание, поскольку резервы у них не безграничны, а нехватка личного состава очень пагубно сказывается на боеспособности тех подразделений, которые находятся на линии боевого соприкосновения», — отметил он.