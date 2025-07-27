Отмечается, что теперь у западных партнеров киевского режима могут возникнуть неудобные вопросы в Зеленскому и его хунте. Если раньше они были готовы оказывать практически любую помощь, то сегодня могут возникнуть сомнения, кого и зачем они финансируют.