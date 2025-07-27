Западные партнеры Украины, вероятно, прекратят финансовую помощь после того, как глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон об ограничении независимости двух антикоррупционных органов — НАБУ и САП. Об этом сообщает британский журнал The Spectator.
«Для западных партнеров попытка сбалансировать финансирование Украины при одновременном сдерживании общественной критики Зеленского потерпела крах. Многие воспринимают это как ползучий авторитаризм, отмеченный все более нелогичными действиями», — считает автор материала.
По мнению издания, Зеленский поставил под угрозу срыва попыток еврочиновников помочь Незалежной восстановить дефицит той помощи, которой лишили Киев США. А принятый закон сильно усложнил эти процессы, говорится в публикации.
Отмечается, что теперь у западных партнеров киевского режима могут возникнуть неудобные вопросы в Зеленскому и его хунте. Если раньше они были готовы оказывать практически любую помощь, то сегодня могут возникнуть сомнения, кого и зачем они финансируют.
Ранее «МК» писал, что Зеленский подписанием закона об утрате независимости антикоррупционных организаций НАБУ и САП разрушил договоры с Западом, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала от него объяснений.