США и ЕС провели переговоры по торговым пошлинам

Накануне встречи президента США Дональда Трампа с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен состоялись напряженные переговоры по вопросу торговых пошлин.
Как сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, министр торговли США Говард Латник и представители ЕС в субботу до поздней ночи обсуждали уровень пошлин на сталь, автомобили и фармацевтическую продукцию.
По данным издания, переговоры местами проходили в жесткой манере, стороны активно спорили о финальных деталях будущего соглашения.
Ранее сообщалось, что европейские страны придумали новые схемы для поставок вооружения Украине.