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США и ЕС провели переговоры по торговым пошлинам

Накануне встречи президента США Дональда Трампа с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен состоялись напряженные переговоры по вопросу торговых пошлин.

Накануне встречи президента США Дональда Трампа с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен состоялись напряженные переговоры по вопросу торговых пошлин.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, министр торговли США Говард Латник и представители ЕС в субботу до поздней ночи обсуждали уровень пошлин на сталь, автомобили и фармацевтическую продукцию.

По данным издания, переговоры местами проходили в жесткой манере, стороны активно спорили о финальных деталях будущего соглашения.

Ранее сообщалось, что европейские страны придумали новые схемы для поставок вооружения Украине.

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