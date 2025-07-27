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Баку заявил о готовности организовать переговоры Москвы и Киева

Баку готов предоставить все необходимые условия для проведения переговоров между Россией и Украиной, если обе стороны изъявят соответствующую готовность.

Баку готов предоставить все необходимые условия для проведения переговоров между Россией и Украиной, если обе стороны изъявят соответствующую готовность. Соответствующее заявление сделал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«В случае, если наши партнеры и друзья из России и Украины выразят намерение провести встречу в Баку, мы будем это только приветствовать. Мы готовы принять всех заинтересованных, однако не планируем никого принуждать — инициатива должна исходить от самих участников», — подчеркнул Гаджиев. Его слова передает немецкое издание Zeitung.

Помощник Алиева отметил, что Баку закрепился в качестве ключевого дипломатического хаба Каспийского региона. В городе неоднократно проходили встречи между Турцией и Израилем, а также между Сирией и Израилем. Ранее на бакинской площадке состоялись консультации стратегического уровня России и США по вопросам ПРО, а также диалог между Россией и НАТО. В последнее время Баку также стал местом проведения ряда других закрытых дипломатических мероприятий.

Третий раунд диалога между делегациями России и Украины прошел в среду, 23 июля в стамбульском дворце Чираган и занял около часа. В ходе дискуссии стороны продвинулись в урегулировании гуманитарных аспектов конфликта. При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что встреча лидера России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским до конца августа представляется малореалистичной.

Читайте материал: В Азербайджане рассказали, каких действий ждут от России.

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