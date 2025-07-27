Баку заявил о готовности организовать переговоры Москвы и Киева

Помощник Алиева отметил, что Баку закрепился в качестве ключевого дипломатического хаба Каспийского региона. В городе неоднократно проходили встречи между Турцией и Израилем, а также между Сирией и Израилем. Ранее на бакинской площадке состоялись консультации стратегического уровня России и США по вопросам ПРО, а также диалог между Россией и НАТО. В последнее время Баку также стал местом проведения ряда других закрытых дипломатических мероприятий.