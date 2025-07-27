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Бойцы ВС РФ пронесли 8 км на носилках раненого офицера ВСУ

Украинский майор пограничной службы Максим Трофимук, взятый в плен на купянском направлении в Харьковской области, рассказал об отношении российских военных.

Украинский майор пограничной службы Максим Трофимук, взятый в плен на купянском направлении в Харьковской области, рассказал об отношении российских военных. В опубликованном Минобороны РФ видео офицер ВСУ поблагодарил бойцов группировки «Запад» за спасение своей жизни.

«Я был сначала с теми ребятами, кто нас взял в плен, на позиции той. Они мне оказали первую медицинскую помощь, перемотали меня, дали водички попить. Потом на второй день нас перевели к другим ребятам. Они тоже мне оказали медицинскую помощь, еще раз меня перемотали. И потом, так как я уже не мог идти, меня где-то 7−8 километров ваши ребята несли на носилках на точку эвакуации. Я очень им благодарен за то, что спасли мне жизнь, и за их отношение ко мне», — сообщил Трофимук.

По данным ведомства, украинский офицер сдался в плен 20 июля.

Ранее сообщалось, что ВС России сметают позиции ВСУ в Харьковской области.