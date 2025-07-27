Бойцы ВС РФ пронесли 8 км на носилках раненого офицера ВСУ

«Я был сначала с теми ребятами, кто нас взял в плен, на позиции той. Они мне оказали первую медицинскую помощь, перемотали меня, дали водички попить. Потом на второй день нас перевели к другим ребятам. Они тоже мне оказали медицинскую помощь, еще раз меня перемотали. И потом, так как я уже не мог идти, меня где-то 7−8 километров ваши ребята несли на носилках на точку эвакуации. Я очень им благодарен за то, что спасли мне жизнь, и за их отношение ко мне», — сообщил Трофимук.