Дмитриев: все больше людей понимают, насколько традиционные СМИ предвзяты

Дмитриев в публикации в соцсети X* отметил, что в условиях, когда в публичном пространстве начинают звучать неудобные факты, традиционные СМИ предпочитают сохранять молчание. Он выразил уверенность, что если такие медиа не адаптируются к запросам на открытость и объективность, они будут и дальше уступать позициям новым форматам, ориентированным на свободное обсуждение.