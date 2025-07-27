Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по вопросам международного инвестиционно-экономического сотрудничества Кирилл Дмитриев прокомментировал заявления директора нацразведки США Тулси Габбард о манипуляциях вокруг темы якобы российского вмешательства в американские выборы 2016 года.
По его мнению, подобные высказывания способствуют росту недоверия к традиционным СМИ, чья ангажированность становится всё более очевидной для широкой аудитории.
Ранее Габбард заявила о наличии у американских властей доказательств сговора, к которому могли быть причастны представители администрации Барака Обамы. Она также пообещала, что в ближайшее время будут представлены дополнительные материалы, касающиеся искусственного раздувания истории о вмешательстве Москвы в избирательный процесс, приведший к победе Дональда Трампа. Сам Трамп, в свою очередь, обвинил экс-президента Обаму в фальсификациях.
Дмитриев в публикации в соцсети X* отметил, что в условиях, когда в публичном пространстве начинают звучать неудобные факты, традиционные СМИ предпочитают сохранять молчание. Он выразил уверенность, что если такие медиа не адаптируются к запросам на открытость и объективность, они будут и дальше уступать позициям новым форматам, ориентированным на свободное обсуждение.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.