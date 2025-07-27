Зеленский прокомментировал свой провал в скандале с НАБУ

Украинский лидер Владимир Зеленский пояснил, что не консультировался ни с кем по вопросу сокращения компетенций Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), так как «был сконцентрирован на военных действиях». Его цитирует Интерфакс-Украина.
По его словам, постоянно нужно вести диалог.
«Я сконцентрирован на вопросе войны, поскольку сейчас в Украине проблема номер один — это вопрос войны. Основной вызов — война. Основной противник — Россия», — заявил он.
Зеленский добавил, что «уважает позицию общества» и что «оно вправе выражать недовольство действиями власти». По его словам, для него было «крайне важно соблюсти законодательство и должным образом откликнуться на запрос граждан».
Ранее Зеленский высказал уверенность, что Верховная Рада поддержит законопроект относительно полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
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