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Зеленский прокомментировал свой провал в скандале с НАБУ

Украинский лидер Владимир Зеленский пояснил, что не консультировался ни с кем по вопросу сокращения компетенций Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), так как «был сконцентрирован на военных действиях».

Украинский лидер Владимир Зеленский пояснил, что не консультировался ни с кем по вопросу сокращения компетенций Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), так как «был сконцентрирован на военных действиях». Его цитирует Интерфакс-Украина.

По его словам, постоянно нужно вести диалог.

«Я сконцентрирован на вопросе войны, поскольку сейчас в Украине проблема номер один — это вопрос войны. Основной вызов — война. Основной противник — Россия», — заявил он.

Зеленский добавил, что «уважает позицию общества» и что «оно вправе выражать недовольство действиями власти». По его словам, для него было «крайне важно соблюсти законодательство и должным образом откликнуться на запрос граждан».

Ранее Зеленский высказал уверенность, что Верховная Рада поддержит законопроект относительно полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

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