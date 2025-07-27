Зеленский упал в глазах Запада и получил предупреждение

Издание отмечает, что этот шаг Зеленского вызвал не только протесты в стране, но и недовольство на Западе. Там уже приняли решение о сокращении финансовой помощи на треть. Из обещанных ранее 4,5 миллиарда евро Киеву будет выделено 3 миллиарда.