Глава киевского режима Владимир Зеленский серьезно испортил свой имидж перед западными партнерами после того, как подписал закон о притеснении Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом пишет газета The New York Times.
Издание отмечает, что этот шаг Зеленского вызвал не только протесты в стране, но и недовольство на Западе. Там уже приняли решение о сокращении финансовой помощи на треть. Из обещанных ранее 4,5 миллиарда евро Киеву будет выделено 3 миллиарда.
По мнению автора материала, это может служить предупреждением главе киевского режима за его неосмотрительные действия в отношении НАБУ и САП. Отмечается, что на Западе образ Зеленского начал тускнеть в их глазах.
Ранее «МК» писал, что западные партнеры Украины, вероятно, прекратят финансовую помощь после того, как глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон об ограничении независимости двух антикоррупционных органов — НАБУ и САП.