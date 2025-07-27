Британцы назвали США, Китай и Россию самыми могущественными странами мира

Согласно опросу компании More in Common, жители Великобритании считают США, Китай и Россию наиболее могущественными странами мира.
Опрос, проведенный 22−24 июля среди 2100 респондентов и опубликованный в The Sunday Times, показал, что США лидируют с огромным отрывом — их назвали самой влиятельной державой 72% британцев. Китай занял второе место с 54%, а Россия замкнула тройку лидеров с 37%. Примечательно, что сама Великобритания оказалась лишь на пятом месте с 17%, уступив даже Европейскому союзу в целом (18%).
При этом две трети опрошенных (67%) считают, что Китай продолжает усиливать свои позиции на мировой арене. О росте влияния США заявили 50% респондентов, а России — 39%. Также среди набирающих силу стран были названы ОАЭ и Индия. Однако большинство британцев (65%) по-прежнему рассматривают Россию как недружественную страну, наряду с Ираном (51%) и Китаем (33%).
Отдельное внимание в исследовании уделено отношению к Украине. Около половины опрошенных (51%) поддерживают продолжение помощи Киеву, при этом лишь четверть из них (24%) выступают за военную поддержку. Каждый шестой британец (17%) считает, что помощь Украине следует прекратить.
Ранее сообщалось, что Британию захлестнула новая волна протестов против мигрантов.