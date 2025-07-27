Британцы назвали США, Китай и Россию самыми могущественными странами мира

Опрос, проведенный 22−24 июля среди 2100 респондентов и опубликованный в The Sunday Times, показал, что США лидируют с огромным отрывом — их назвали самой влиятельной державой 72% британцев. Китай занял второе место с 54%, а Россия замкнула тройку лидеров с 37%. Примечательно, что сама Великобритания оказалась лишь на пятом месте с 17%, уступив даже Европейскому союзу в целом (18%).