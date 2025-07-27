Москва может отказаться от взаимодействия с Владимиром Зеленским из-за его шагов против антикоррупционных институтов Украины, сообщает Unherd.
«“Теперь Москва способна полностью прекратить сотрудничество с Зеленским, не будучи уверенной, что любое соглашение, достигнутое с непопулярным украинским политиком, будет им исполняться”, — отмечается в публикации.
Как указал обозреватель, Зеленский, стремясь усилить свою политическую власть, подорвал собственную легитимность.
Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился в среду вечером, продлившись приблизительно час.
На брифинге по итогам встречи руководитель российской делегации Владимир Мединский сообщил о новых договоренностях по обмену пленными и телами погибших, а также предложениях о краткосрочных перемириях на 24 или 48 часов для эвакуации раненых и тел военнослужащих.
Мединский также выразил надежду на продолжение контактов с украинской стороной не только на уровне делегаций. Москва в ходе переговоров предложила Киеву сформировать три рабочие группы по урегулированию конфликта; украинская сторона пообещала рассмотреть данную инициативу.
Во вторник Верховная рада поддержала законопроект, упраздняющий независимость двух антикоррупционных органов: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии он был подписан Зеленским. Ряд украинских депутатов расценили документ как ликвидацию национальных антикоррупционных институтов. По данным украинских СМИ, со вторника по стране проходят акции протеста против закона, отменяющего независимость НАБУ и САП.
На фоне массовых протестов Зеленский в четверг внес в Верховную раду собственный законопроект о НАБУ и САП, якобы укрепляющий независимость этих ведомств. В новом документе Зеленский, в частности, предусмотрел проверку на полиграфе для сотрудников, имеющих родственников в России.