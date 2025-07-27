СМИ оценили влияние истории с НАБУ на контакты Москвы и Киева

На брифинге по итогам встречи руководитель российской делегации Владимир Мединский сообщил о новых договоренностях по обмену пленными и телами погибших, а также предложениях о краткосрочных перемириях на 24 или 48 часов для эвакуации раненых и тел военнослужащих.