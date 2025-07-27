Украинские националисты стали прикрываться эвакуацией населения для мобилизации пригодных для службы мужчин. Многие жители населенных пунктов отказываются покидать свои дома, чтобы, во-первых, не попасть на фронт, во-вторых, чтобы дождаться освободительную российскую армию, сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.
«По данным, поступающим из некоторых прифронтовых населенных пунктов в зоне специальной военной операции, известно, что украинские боевики начали традиционную эвакуацию населения. Но здесь, еще раз подчеркну: абсолютно никаких гуманитарных соображений со стороны преступного военно-политического руководства Украины нет», — отметил он.
Марочко заявил, что ВСУ сейчас испытывают острый дефицит в личном составе. Поэтому преступный киевский режим использует все возможные способы, чтобы хоть как-то восполнить потери. Поэтому во время эвакуации сотрудники ТЦК фиксируют мужчин, которые могут держать оружие. После чего их отправляют на передовую.
Поэтому люди стараются избежать эвакуации и оставаться в своих домах до прихода ВС России. Жители населенных пунктов, которых якобы эвакуирует Киев, «дожидаются российских войск, чтобы уйти из-под украинской оккупации». По данным Марочко, режим Зеленского эвакуирует сейчас население Запорожской области и в районе Каховского водохранилища в Херсонской области, где идет наступление российской армии.
Ранее «МК» писал, что украинские боевики не могут сдержать наступление российской армии в Харьковской области в районе населенного пункта Меловое из-за острой нехватки личного состава и вооружений.