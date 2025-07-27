Марочко заявил, что ВСУ сейчас испытывают острый дефицит в личном составе. Поэтому преступный киевский режим использует все возможные способы, чтобы хоть как-то восполнить потери. Поэтому во время эвакуации сотрудники ТЦК фиксируют мужчин, которые могут держать оружие. После чего их отправляют на передовую.