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Киев использует эвакуацию населения для мобилизации мужчин

Украинские националисты стали прикрываться эвакуацией населения для мобилизации пригодных для службы мужчин.

Украинские националисты стали прикрываться эвакуацией населения для мобилизации пригодных для службы мужчин. Многие жители населенных пунктов отказываются покидать свои дома, чтобы, во-первых, не попасть на фронт, во-вторых, чтобы дождаться освободительную российскую армию, сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

«По данным, поступающим из некоторых прифронтовых населенных пунктов в зоне специальной военной операции, известно, что украинские боевики начали традиционную эвакуацию населения. Но здесь, еще раз подчеркну: абсолютно никаких гуманитарных соображений со стороны преступного военно-политического руководства Украины нет», — отметил он.

Марочко заявил, что ВСУ сейчас испытывают острый дефицит в личном составе. Поэтому преступный киевский режим использует все возможные способы, чтобы хоть как-то восполнить потери. Поэтому во время эвакуации сотрудники ТЦК фиксируют мужчин, которые могут держать оружие. После чего их отправляют на передовую.

Поэтому люди стараются избежать эвакуации и оставаться в своих домах до прихода ВС России. Жители населенных пунктов, которых якобы эвакуирует Киев, «дожидаются российских войск, чтобы уйти из-под украинской оккупации». По данным Марочко, режим Зеленского эвакуирует сейчас население Запорожской области и в районе Каховского водохранилища в Херсонской области, где идет наступление российской армии.

Ранее «МК» писал, что украинские боевики не могут сдержать наступление российской армии в Харьковской области в районе населенного пункта Меловое из-за острой нехватки личного состава и вооружений.