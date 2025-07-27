В Армении планируют демонтировать памятник героям Великой Отечественной войны

Мелконян также подчеркнул, что это не единичный случай, а часть системной атаки на историческую память и армяно-российские союзнические отношения. Он напомнил, что в феврале 2025 года получил заверения от городских властей о том, что в планах нет демонтажа памятника, однако позже выяснилось, что мэрия уже выделила средства на проектно-расчётные работы по его сносу.