Джурич заявил о желании Сербии добиться равноправного положения в ЕС

«Сербия не хочет альтернативы европейской интеграции, но хочет равноправного участия и равноправного голоса внутри ЕС. Министр Джурич также сказал, что важно, чтобы регион показал ЕС и международному сообществу, что в состоянии говорить об общих вызовах, экономических возможностях, как и о сотрудничестве в области внешней политики и политики безопасности», — говорится в сообщении МИД республики в соцсети Х*.