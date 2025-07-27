Джурич заявил о желании Сербии добиться равноправного положения в ЕС

Сербия желает получить равноправное положение и голос в Евросоюзе, заявил сербский министр иностранных дел Марко Джурич, слова которого приводит его ведомство.
«Сербия не хочет альтернативы европейской интеграции, но хочет равноправного участия и равноправного голоса внутри ЕС. Министр Джурич также сказал, что важно, чтобы регион показал ЕС и международному сообществу, что в состоянии говорить об общих вызовах, экономических возможностях, как и о сотрудничестве в области внешней политики и политики безопасности», — говорится в сообщении МИД республики в соцсети Х*.
Также, по утверждениям министра, все балканские страны выступают за полноправное членство в ЕС и способны внести существенный вклад в развитие Европы, как в экономике, так и в общественной сфере.
Напомним, в феврале Джурич заявил, что вступление в ЕС продолжает оставаться стратегической целью и ключевым направлением внешней политики Сербии. Он отметил, что необходимые для этого реформы планируется завершить к концу 2026 года.
В марте сербский вице-премьер Александр Вулин выразил мнение, что его страна вряд ли когда-либо станет членом ЕС. Он подчеркнул, что указанный вопрос должен обсуждаться всеми политическими партиями и гражданами.
25 июля министр по вопросам европейской интеграции Сербии Неманья Старович рассказала, что Сербия готова рассмотреть вариант присоединения к антироссийским санкциям ЕС в обмен на реальную перспективу вступления в Евросоюз.
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