Орбан предложил Украине стать буферным государством вместо вступления в Евросоюз

Орбан отметил, что Венгрия не считает Украину врагом и предлагает ей стать буферным государством с договорным сотрудничеством с Евросоюзом. По его мнению, такой вариант не создает рисков войны, в отличие от полноправного членства Киева в ЕС. Премьер-министр провёл параллели с историей Венгрии, которая сама «была западной окраиной Советского Союза», подчеркнув, что «номер дома страны нельзя изменить».