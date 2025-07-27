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Стармер и Трамп обсудят пути завершения конфликта на Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом возможные пути завершения российско-украинского конфликта.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом возможные пути завершения российско-украинского конфликта. Как сообщает The Telegraph, переговоры лидеров запланированы на 28 июля в Шотландии, где Трамп находится с визитом.

Основной темой встречи станет подготовка торгового соглашения между двумя странами, однако Стармер также планирует затронуть вопросы поддержки Украины и ситуацию в секторе Газа. Последняя тема может вызвать разногласия: позиции лидеров по ближневосточному урегулированию значительно расходятся. Накануне визита Трамп заявил, что ХАМАС, по его мнению, не заинтересован в перемирии.

«Во время переговоров в Шотландии сэр Кир обсудит возможные пути завершения российско-украинского конфликта», — пишет газета.

Ранее британцы назвали США, Китай и Россию самыми могущественными странами мира.

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